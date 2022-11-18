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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022

18 Ноября 2022 • 09:09 Комментировать

До старта чемпионата мира в Катаре остаётся совсем мало времени. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило порассуждать о том, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего футбольного форума.

Криштиану Роналду

Шансы: 6%.

Криштиану Роналду шесть лет назад стал чемпионом Европы. Разумеется, португалец рассчитывает до конца карьеры выиграть и мировой футбольный форум. Впрочем, к главным фаворитам мундиаля в Катаре «европейские бразильцы» не относятся. Что касается перспектив Роналду, то у него довольно низкие шансы стать лучшим бомбардиром. В настоящий момент Криштиану находится далеко не в лучшей форме, о чём говорят его выступления за клуб. В то, что Роналду вдруг выстрелит на чемпионате мира, верится слабо.

 

Карим Бензема

Шансы: 7%.

В октябре Карим Бензема получил «Золотой мяч». Форвард «Реала» заслужил эту награду – он провёл выдающийся прошлый сезон. В новом же сезоне Бензема выглядит уже не так мощно, плюс сказываются мышечные проблемы. Учитывая эти моменты, а также тот факт, что в сборной Франции Бензема не является первой скрипкой в атаке, шансы Карима стать лучшим бомбардиром чемпионата мира выглядят не слишком высокими.

 

Гарри Кейн

Шансы: 8%.

Из-за показателей Эрлинга Холанна Гарри Кейн находится в тени, но форвард «Тоттенхэма» тоже много забивает. 11 голов в 14 матчах АПЛ – отличный показатель. Многие эксперты считают Кейна главным претендентом на приз лучшему бомбардиру чемпионата мира, который он завоевал четыре года назад в России. Мы же ставить Гарри лишь на четвёртое место из-за туманных, на наш взгляд, перспектив сборной Англии. В 2022 году «три льва» смотрелись неважно, и есть ощущение, что до самых решающих стадий команда попросту не дойдёт, а потому Кейн не наколотит много голов.

 

Лионель Месси

Шансы: 9%.

Сборная Аргентины считается одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира. Есть мнение, что команда Лионеля Скалони способна претендовать на главный трофей в Катаре после триумфа на континенте в виде завоевания кубка Америки. Лионель Месси сезон 2022/2023 проводит лучше, чем предыдущий, поэтому шансы звёздного аргентинца стать лучшим бомбардиром мундиаля довольно высоки. Впрочем, Месси более свойственна роль плеймейкера, поэтому мы ставим его на третье место.

 

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Килиан Мбаппе

Шансы: 10%.

А вот Килиан Мбаппе всегда заточен на голы, что подтверждается его показателями. В 19 матчах за «ПСЖ» в нынешнем сезоне форвард забил 18 голов. На победный для сборной Франции мундиаль 2018 года Мбаппе ездил в 19 лет. За прошедшее время Килиан стал более зрелым, и теперь он наверняка будет бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Главное, чтобы сборная Франции не подкачала и добралась до решающих стадий.

 

Неймар

Шансы: 11%.

На первое же место нашего рейтинга фаворитов на приз лучшего бомбардира чемпионата мира мы ставим Неймара. Сборная Бразилии за последние годы стала более зрелой командой – командой, которая способна, наконец, замахнуться на трофей мундиаля. Неймар – главная звезда атак «селесао», и именно от него мы ждём большого количества голов. В Катар Неймара едет в хорошей форме и с предельной концентрацией. Посмотрим, как он себя покажет.

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Англии Карим Бензема Сборная Португалии Сборная Франции Неймар Гарри Кейн Килиан Мбаппе
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