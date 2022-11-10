Шокирующее признание Фабрегаса: «В финале ЧМ-2010 я желал, чтобы забили голландцы»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас сделал достаточно странное признание - он заявил, что в финале чемпионата мира 2010 года, того самого, который выиграла испанская команда с минимальным счетом благодаря голу Андреса Иньесты на 114-й минуте, он на самом деле желал, чтобы первыми забили игроки Нидерландов. Фабрегас пояснил, почему.

- У нас был такой план на игру - если нидерландцы забьют нам первыми, я выхожу на замену и спасаю матч. И я хотел быть главной звездой матча. Но они не забили, и меня выпустили только перед дополнительным временем, - заявил Фабрегас в ходе видеоинтервью с Гари Линекером.