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Шокирующее признание Фабрегаса: «В финале ЧМ-2010 я желал, чтобы забили голландцы»

10 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас сделал достаточно странное признание - он заявил, что в финале чемпионата мира 2010 года, того самого, который выиграла испанская команда с минимальным счетом благодаря голу Андреса Иньесты на 114-й минуте, он на самом деле желал, чтобы первыми забили игроки Нидерландов. Фабрегас пояснил, почему.

- У нас был такой план на игру - если нидерландцы забьют нам первыми, я выхожу на замену и спасаю матч. И я хотел быть главной звездой матча. Но они не забили, и меня выпустили только перед дополнительным временем, - заявил Фабрегас в ходе видеоинтервью с Гари Линекером.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Сборная Испании Чм-2010 сборная Нидерландов
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