Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира - 2022

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, кого он считает фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022.

«Если стандартно говорить, то это Бразилия, Франция, Испания, Германия. Эти команды всегда будут в числе фаворитов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

При этом эксперт отметил, что хотелось бы немного подождать оглашения заявок от всех сборных, тогда уже более подробно можно будет говорить о фаворитах.

Напомним, чемпионат мира – 2022 в Катаре стартует уже 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора. Финальная встреча предстоящего турнира состоится 18 декабря.