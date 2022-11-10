​В Сенегале обратятся к знахарям, чтобы вылечить Мане к чемпионату мира

Фатма Самура, являющаяся генеральным секретарём ФИФА, высказалась о травме своего соотечественника Садио Мане. Лидер сборной Сенегала, ныне выступающий за «Баварию», может пропустить чемпионат мира.

«Это очень печальные новости. Мы собираемся использовать знахарей. Не знаю, эффективны ли они, но мы все равно их задействуем. Мы надеемся на чудеса», - сказала Самура, чьи слова приводит Daily Mail.

«Садио, ты должен быть в составе 21 числа», - обратилась Фатма к футболисту.

Сборная Сенегала на чемпионате мира выступит в одной группе с национальными командами Нидерландов, Катара и Эквадора.