Саутгейт: «Уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников»

Несмотря на регулярную критику, центральный защитник Гарри Магуайр получил вызов в сборную Англии на чемпионат мира. При этом Фикайо Томори не попал в итоговую заявку. На вопрос о своём выборе ответил главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Мы не думаем, что молодые центральные защитники сделали достаточно, чтобы вытеснять из состава старших. Да, я уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников», - сказал Саутгейт, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что соперниками сборной Англии в группе на чемпионате мира станут команды США, Ирана и Уэльса.