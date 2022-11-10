​Сборная Англии огласила заявку на чемпионат мира

Сборная Англии в четверг озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт сделал выбор в пользу следующих футболистов:

Пикфорд, Поуп, Ремсдейл – Александер-Арнольд, Коди, Дайер, Магуайр, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер, Уайт – Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс – Фоден, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Рэшфорд, Сака, Стерлинг, Уилсон.

Как и ожидалось, Кайл Уокер попал в финальную заявку англичан, хотя он перенёс операцию чуть более месяца назад.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Англии сыграет против Ирана, США и Уэльса.