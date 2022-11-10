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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022

10 Ноября 2022 • 16:07 Комментировать

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира 2022 года.

«Это будет необычный турнир, ведь он пройдет в середине сезона, но в нем можно выделить фаворитов. Это Бразилия и Аргентина, но командам очень должно повезти, чтобы все футболисты оказались в оптимальной форме», — цитирует Marca слова Левандовски.

Отметим, что Аргентина является соперником Польши по группе С, в которой также сыграют Саудовская Аравия и Мексика. Напомним, открытие чемпионата мира – 2022 состоится 20 ноября. В первом игроком дне страна-хозяйка мундиаля Катар встретится с Эквадором.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Польши Роберт Левандовски
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