Левандовски назвал двух фаворитов чемпионата мира – 2022

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира 2022 года.

«Это будет необычный турнир, ведь он пройдет в середине сезона, но в нем можно выделить фаворитов. Это Бразилия и Аргентина, но командам очень должно повезти, чтобы все футболисты оказались в оптимальной форме», — цитирует Marca слова Левандовски.

Отметим, что Аргентина является соперником Польши по группе С, в которой также сыграют Саудовская Аравия и Мексика. Напомним, открытие чемпионата мира – 2022 состоится 20 ноября. В первом игроком дне страна-хозяйка мундиаля Катар встретится с Эквадором.