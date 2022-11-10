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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Григорян: Мы можем ожидать максимального выхлопа от Месси на чемпионате мира - 2022

10 Ноября 2022 • 15:16 Комментировать

Бывший наставник «Тамбова» Александр Григорян оценил перспективы сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира – 2022, который состоится в Катаре.

«То, что Месси понимает, что это для него последний чемпионат, делает для него этот турнир невероятно значимым. А состава сборной Аргентины достаточно, чтобы рассчитывать на многое, если не на все», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Лионель Месси является самым лучшим футболистом в мире, на этом турнире он приложит все усилия для достижения заветной цели. Плюс ко всему, у команды есть Лаутаро Мартинес, который сам может решить исход встречи, поэтому Аргентина является одним из претендентов на трофей, добавил тренер.

В первом туре чемпионата мира Аргентина сыграет против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября в 13:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Александр Григорян Лаутаро Мартинес
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