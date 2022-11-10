​Гётце едет на чемпионат мира – он не играл за Германию 5 лет

В четверг сборная Германии огласила свою заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Стоит отметить попадание в заявочный лист атакующего полузащитника Марио Гётце. Дело в том, что в последний раз он играл за Бундестим ещё 14 ноября 2017 года – в товарищеском матче против Франции.

В настоящий момент Марио Гётце выступает за «Айнтрахт», который в дебютном для себя сезоне Лиги чемпионов смог пробиться в плей-офф. В сезоне 2022/2023 Гётце провёл 22 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Соперниками сборной Германии на групповой стадии чемпионата мира станут Испания, Япония и Коста-Рика.