​Лукаку – в заявке сборной Бельгии на чемпионат мира

Национальные сборные продолжают оглашать свои заявки на чемпионат мира, который стартует 20 ноября в Катаре. Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес сделал выбор в пользу таких футболистов:

Куртуа, Миньоле, Кастелс, Алдервейрельд, Дебаст, Дендонкер, Фаес, Теат, Вертонген, Карраско, Кастань, де Брёйне, Мёнье, Онана, Торган Азар, Тилеманс, Ванакен, Витсель, Бачуайи, де Кателаре, Доку, Эден Азар, Лукаку, Мертенс, Опенда, Троссар.

Как видим, Ромелу Лукаку попал в заявку, несмотря на сомнения из-за травмы.

Сборная Бельгии на групповой стадии чемпионата мира выступит в одной группе с командами Хорватии, Марокко и Канады.