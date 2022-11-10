Экс-игрок «Зенита» Лазович назвал главного фаворита ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Сербии и петербургского «Зенита» Данко Лазович поделился ожиданиями от чемпионата мира - 2022, который на следующей неделе стартует в Катаре.

«Франция - главный фаворит турнира, а Мбаппе может стать главной звездой мундиаля. Хотя на этом чемпионате мира много качественных команд, которые могут удивить», - приводит слова Лазовича Metaratings.ru.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая выиграла турнир в России. В финальном поединке чемпионата мира – 2018 подопечные Дидье Дешама переиграли Хорватию со счетом 4:2.