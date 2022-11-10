Болельщики хотят перенести старт ЧМ-2022 из-за травмы Мане

Фанаты сборной Сенегала хотят перенести старт чемпионата мира – 2022 из-за травмы главной звезды команды Садио Мане. Вингер травмировался в последнем матче за мюнхенскую «Баварию» и не успеет восстановиться к началу турнира.

«Лучший футболист Африки Садио Мане травмировался. По этой причине нужно перенести старт ЧМ-2022 ради него», - говорится в обращении африканских болельщиков на портале Charge.org.

Напомним, что Мане не поедет на чемпионат мира из-за травмы сухожилия.

На мундиале сборная Сенегала попала в одну группу с национальными командами Нидерландов, Катара и Эквадора.