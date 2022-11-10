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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Болельщики хотят перенести старт ЧМ-2022 из-за травмы Мане

10 Ноября 2022 • 13:51 Комментировать

Фанаты сборной Сенегала хотят перенести старт чемпионата мира – 2022 из-за травмы главной звезды команды Садио Мане. Вингер травмировался в последнем матче за мюнхенскую «Баварию» и не успеет восстановиться к началу турнира.

«Лучший футболист Африки Садио Мане травмировался. По этой причине нужно перенести старт ЧМ-2022 ради него», - говорится в обращении африканских болельщиков на портале Charge.org.

Напомним, что Мане не поедет на чемпионат мира из-за травмы сухожилия.

На мундиале сборная Сенегала попала в одну группу с национальными командами Нидерландов, Катара и Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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