Ротен назвал самое слабое место сборной Франции

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал заявку сборной Франции на чемпионат мира – 2022. Больше всего экс-игроку не понравилась средняя линия национальной команды.

«У Франции очень слабая полузащита, надеюсь, главный тренер понимает это. Можно сказать, что наша средняя линия немного в дерьме. Это, наверное, один из самых слабых подборов полузащитников в истории сборной Франции», - передает слова Ротена RMC Sport.

В средней линии действующих чемпионов мира на мундиале могут сыграть следующие футболисты: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Адриен Рабио, Орельен Чуамени, Жордан Верету, Кингсли Коман, Усман Дембеле.