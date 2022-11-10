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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ротен назвал самое слабое место сборной Франции

10 Ноября 2022 • 13:45 Комментировать (1)

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал заявку сборной Франции на чемпионат мира – 2022. Больше всего экс-игроку не понравилась средняя линия национальной команды.

«У Франции очень слабая полузащита, надеюсь, главный тренер понимает это. Можно сказать, что наша средняя линия немного в дерьме. Это, наверное, один из самых слабых подборов полузащитников в истории сборной Франции», - передает слова Ротена RMC Sport.

В средней линии действующих чемпионов мира на мундиале могут сыграть следующие футболисты: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Адриен Рабио, Орельен Чуамени, Жордан Верету, Кингсли Коман, Усман Дембеле.

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Сборная Франции Жером Ротен
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Ноября 2022 в 14:41
Ни фига себе слабая линия ))) можно на две команды зарядить )) то что они понторезы это одно , но это никак не слабые игроки , есть еще конечно очень молодые как Комавинга , не знаю Варету .. остальные просто очень хорошего класса игроки , а каких он хотел ?? по именам сборная Франции выглядела на прошлых турнирах просто галактикос от звезд в ней играющих
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