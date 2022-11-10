Адиев продлил контракт со сборной Казахстана

Российский футбольный специалист Магомед Адиев в разговоре с журналистом Metaratings.ru сообщил о том, что пролонгировал сотрудничество со сборной Казахстана.

«Не предлагали ли мне возглавить сборную Армении? Нет-нет. Я продлил свой контракт со сборной Казахстана и продолжу работать здесь», - высказался наставник.

Напомним, что 45-летний специалист занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в конце апреля нынешнего года.

На клубном уровне Адиев известен по работе в грозненском «Ахмате», нижегородской «Волге», «Легион Динамо» и «Чайке».