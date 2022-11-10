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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В сборной Германии определились с заменой Ройсу

10 Ноября 2022 • 12:25 Комментировать

Тренерский штаб сборной Германии определился с заменой полузащитнику «Боруссии» Марко Ройсу, который не поедет на чемпионат мира – 2022 из-за очередного повреждения.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Патрик Бергер, вместо Марко в финальную заявку «бундестим» будет включен 17-летний форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

В нынешнем сезоне Мукоко принял участие в 19 матчах дортмундского коллектива, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На групповом этапе мундиаля в Катаре сборная Германии сыграет против Испании, Коста-Рики и Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Марко Ройс Юссуфа Мукоко
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