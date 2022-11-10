В сборной Германии определились с заменой Ройсу

Тренерский штаб сборной Германии определился с заменой полузащитнику «Боруссии» Марко Ройсу, который не поедет на чемпионат мира – 2022 из-за очередного повреждения.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Патрик Бергер, вместо Марко в финальную заявку «бундестим» будет включен 17-летний форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

В нынешнем сезоне Мукоко принял участие в 19 матчах дортмундского коллектива, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На групповом этапе мундиаля в Катаре сборная Германии сыграет против Испании, Коста-Рики и Японии.