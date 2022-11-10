Надаль назвал фаворитов чемпионата мира - 2022

Звезда тенниса Рафаэль Надаль рассказал, какие сборные, по его мнению, являются фаворитами грядущего чемпионата мира в Катаре. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Не так просто определить фаворита. Сложно что-то прогнозировать на таком турнире. Моими фаворитами являются Бразилия, Испания, Аргентина, Франция, Германия и Португалия. Хотя шансы есть и у других участников, может, кто-то сотворит сенсацию», - цитирует испанского теннисиста Sportskeeda.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются французы. Подопечные Дидье Дешама выиграли ЧМ-2018, победив в финале Хорватию (4:2).