Филлипс хочет поехать на ЧМ-2022

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс высказался насчет грядущего чемпионата мира – 2022, который через десять дней стартует в Катаре.

«Мне не хотелось бы пропускать этот турнир. Но я провел мало матчей в последнее время, поэтому есть вопросы. Мои травмы не позволяли играть на 100 процентов, однако я решил все свои проблемы. Так что сейчас у меня оптимистичный настрой», - передает слова полузащитника пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие всего в одном поединке Английской премьер-лиги.

На ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Ирана, США и Уэльса.