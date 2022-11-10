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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Филлипс хочет поехать на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс высказался насчет грядущего чемпионата мира – 2022, который через десять дней стартует в Катаре.

«Мне не хотелось бы пропускать этот турнир. Но я провел мало матчей в последнее время, поэтому есть вопросы. Мои травмы не позволяли играть на 100 процентов, однако я решил все свои проблемы. Так что сейчас у меня оптимистичный настрой», - передает слова полузащитника пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие всего в одном поединке Английской премьер-лиги.

На ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Ирана, США и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кэлвин Филлипс
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