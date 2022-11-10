Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В сборной Бельгии рассказали, от чего зависит поездка Лукаку на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 08:26 Комментировать

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, сможет ли сыграть на грядущем чемпионате мира – 2022 нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который сейчас залечивает травму.

«Решение по Ромелу будет принято непосредственно перед формированием заявки на турнир. Если мы будем знать, что он сыграет хотя бы в одном матче групповой стадии, то включим его в список. Если же нет, то тогда не станем вызывать его», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что на групповой стадии чемпионата мира, который стартует в Катаре 20 ноября, сборная Бельгии встретится с командами Канады, Хорватии и Марокко.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
08:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Манданда и Жиру - первые игроки в возрасте 36+, приглашённые на чемпионат мира
08:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Бельгии рассказали, от чего зависит поездка Лукаку на ЧМ-2022
06:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Катаре ещё много свободных мест для туристов - не менее 25 тысяч
05:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер не верит в английскую сборную - считает, что она не пройдёт дальше 1/4 финала
02:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пулишич, Маккенни и Дест – в заявке сборной США на ЧМ-2022 официально
01:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам: «Наша цель – попасть в 1/8 финала»
01:20 · Англия. Кубок лиги
Филлипс – о возвращении после травмы: «Было не по себе пропускать столько матчей»
00:57 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис: «Точно восстановлюсь до начала ЧМ-2022»
00:31 · Испания. Ла Лига
Дешам назвал сильные и слабые стороны Камавинги
09 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Камавинга – о заявке сборной Франции на ЧМ-2022: «Я поздравил Бензема, хотя знал, что он там будет»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Льорис может сыграть на четвёртом чемпионате мира – повторение рекорда сборной Франции
23:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам рассказал о своём будущем после ЧМ-2022
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кака: «Бразилия - фаворит, вне всяких сомнений»
23:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Уэльса объявила финальную заявку на ЧМ-2022 официально
22:55 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем