В сборной Бельгии рассказали, от чего зависит поездка Лукаку на ЧМ-2022

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, сможет ли сыграть на грядущем чемпионате мира – 2022 нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который сейчас залечивает травму.

«Решение по Ромелу будет принято непосредственно перед формированием заявки на турнир. Если мы будем знать, что он сыграет хотя бы в одном матче групповой стадии, то включим его в список. Если же нет, то тогда не станем вызывать его», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что на групповой стадии чемпионата мира, который стартует в Катаре 20 ноября, сборная Бельгии встретится с командами Канады, Хорватии и Марокко.