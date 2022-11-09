Колосков считает, что сборной России нужно играть независимо от участия в международных турнирах

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением, необходимо ли сборной России проводить матчи в условиях отстранения от соревнований, проводимых ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает портал Metaratings.

«Сейчас играть особо не с кем, но играть все равно надо. Нужно, чтобы команда собиралась, готовилась. Санкции снимут, а у нас команда не готова к международным турнирам. Что касается соперников – это те, с кем удается договориться в сложившейся ситуации», - сказал Колосков.

В качестве вероятных оппонентов для товарищеских встреч функционер назвал сборные Армении и Ирана. Также, по словам Колоскова, было бы интересно сыграть против команд Аргентины и Бразилии, но на данный момент такие варианты маловероятны.

17 ноября российская сборная сыграет с командой Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября встретится со сборной Узбекистана в Ташкенте.