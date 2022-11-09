Фомин: «Играть за сборную - главная мечта моего детства, всегда туда с удовольствием поеду»

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался по поводу вызова в национальную команду России.

Игрок считает, что несмотря на то, что он находится в расположении сборной страны, он не может решать такой ключевой вопрос, как подбор соперников.

И пусть впереди матчи против сборных Таджикистана и Узбекистана взамен игр с Ираном и Боснией и Герцеговиной, игрок признался, что это его нисколько не смущает и никак не влияет на его мнение о соперниках.

«Для меня лично ничего не меняется. Играть за сборную - главная мечта моего детства, всегда туда с удовольствием поеду», - приводит слова Фомина «Матч ТВ».