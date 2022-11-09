Лещук рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира – 2022

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не планирует смотреть предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

«Буду ли я смотреть чемпионат мира? Нет. Почему? Когда он начнется, у нас еще будет идти сезон. Я буду тренироваться, мне будет не до футбола по телевизору», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что не хочет тратить время впустую, ведь он никогда раньше не смотрел чемпионат мира.

В текущем сезоне Лещук принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.

Напомним, предстоящий турнир стартует уже 20 ноября, а финальная игра состоится 18 декабря.