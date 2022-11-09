​Роберто Мартинес может подписать новый контракт перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может получить заряд уверенности перед чемпионатом мира. Как сообщает в социальных сетях журналист Nieuwsblad Питер-Ян Калькоэн, местная футбольная федерация уже ведёт переговоры с испанским тренером о новом контракте. Идея заключается в том, чтобы прийти к соглашению уже на следующей неделе.

Роберто Мартинес принял сборную Бельгии после Евро-2016. Под руководством испанца команда отпраздновала 55 побед при 12 ничьих и 8 поражениях. Бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира в 2018 году.

На предстоящем мундиале в Катаре сборная Бельгии выступит в одной группе с командами Хорватии, Канады и Марокко.