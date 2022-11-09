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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Скалони: «Надеюсь, это будет не последний чемпионат мира для Месси»

09 Ноября 2022 • 18:18 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался на тему будущего Лионеля Месси.

Ранее Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

«Надеюсь, что это будет не последний чемпионат мира для Месси. Он счастлив на поле, и он делает счастливыми многих людей. Возможно, он проведёт больше игр, потому что об этом попросит футбольный мир», - сказал Скалони CNN Radio.

Лионель Месси выступал на чемпионатах мира в 2006 (Аргентина дошла до 1/4 финала), 2010 (1/4 финала), 2014 (финал) и 2018 (1/8 финала) годах.

На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины выступит в одной группе с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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