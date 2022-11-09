​Бэйлу не разрешат играть в гольф во время чемпионата мира

Нападающий Гарет Бэйл известен своей любовью к гольфу. Многие болельщики прекрасно помнят шутку о приоритетах Бэйла во времена выступлений за «Реал». «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке», - эта фраза стала мемом, даже сам Гарет однажды после матча сборной вышел на поле с таким баннером.

Впрочем, во время чемпионата мира в Катаре Бэйл не сможет поиграть в гольф.

«Здесь не будет гольфа. Мы будем сосредоточены на своей работе», - сказал главный тренер сборной Уэльс Роб Пэйдж.

«Раньше Бэйл, Мур или Ремзи могли спросить у меня, какие планы на день, и я мог сказать: «Встреч не будет, можете поиграть в гольф». Но у нас будет всего неделя подготовки, а дальше - матчи раз в 4 дня, поэтому времени на гольф не будет», - отметил рулевой валлийской сборной в беседе с журналистами.

Сборная Уэльса на чемпионате мира выступит в одной группе с командами Англии, США и Ирана.