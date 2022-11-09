​Григорян: «Сборная России сыграет два, казалось бы, никчёмных матча, но получит баллы в рейтинг»

Известный тренер Александр Григорян высказался на тему предстоящих товарищеских матчей сборной России.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно. В отличие от сентябрьской игры против Кыргызстана, эти игры пройдут по правилам ФИФА, то есть сборная России сможет получить очки для рейтинга ФИФА.

«Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчёмных, но за эти игры начислят баллы (в рейтинг). Это прорыв. На данный момент это прорыв», - слова Григоряна приводит «Матч ТВ» на своём сайте.

Напомним, что из-за санкций в отношении РФС сборная России в ближайшее время будет проводить только товарищеские игры.