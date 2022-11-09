Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Григорян: «Сборная России сыграет два, казалось бы, никчёмных матча, но получит баллы в рейтинг»

09 Ноября 2022 • 17:28 Комментировать

Известный тренер Александр Григорян высказался на тему предстоящих товарищеских матчей сборной России.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно. В отличие от сентябрьской игры против Кыргызстана, эти игры пройдут по правилам ФИФА, то есть сборная России сможет получить очки для рейтинга ФИФА.

«Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчёмных, но за эти игры начислят баллы (в рейтинг). Это прорыв. На данный момент это прорыв», - слова Григоряна приводит «Матч ТВ» на своём сайте.

Напомним, что из-за санкций в отношении РФС сборная России в ближайшее время будет проводить только товарищеские игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Григорян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
18:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скалони: «Надеюсь, это будет не последний чемпионат мира для Месси»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бэйлу не разрешат играть в гольф во время чемпионата мира
17:38 · Италия. Серия А
​Сыграет ли Лукаку на чемпионате мира – ответ может быть получен в четверг
17:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Григорян: «Сборная России сыграет два, казалось бы, никчёмных матча, но получит баллы в рейтинг»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Хорватский журналист — о вызове Ловрена в сборную: «Многие могут быть против, но решение выступать за «Зенит» — это его личное дело»
17:15 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» назвала диагноз Мане 1
17:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Динияр Билялетдинов: Мне предлагали сыграть за сборную России-2008
16:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Кака высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира 1
16:54 · Италия. Серия А
​Кака: «Жаль, что Кварацхелия и Холанн не выступят на чемпионате мира»
16:33 · Англия. Премьер-лига
​Хынмин Сон дал понять, что сыграет на чемпионате мира
16:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Габулова пригласили сыграть за сборную России 2008 года
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик высказался о состоянии Месси и Роналду в преддверии чемпионата мира – 2022
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Рис Джеймс объявил, что не выступит на чемпионате мира
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин считает заслуженным вызов Ловрена в состав сборной Хорватии на чемпионат мира – 2022
15:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем