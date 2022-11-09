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Динияр Билялетдинов: Мне предлагали сыграть за сборную России-2008

09 Ноября 2022 • 17:14 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможное проведение матча между сборной России-2008 и экс-игроков сборной Бразилии.

«Я знаю, что действительно хотели организовать такой товарищеский матч. Мне предлагали сыграть, но до финансовой истории даже не дошло», — цитирует слова Билялетдинова «Чемпионат».

Экс-футболист рассказал, что ему предлагали принять участие в матче, он ответил согласием, но на этом все закончилось.

Ранее сообщалось, что организация товарищеской встречи прекратилась. Причины данного решения не уточняются. По информации СМИ, российские игроки должны были получить за игру по 100 тысяч рублей, а бразильцы — по 5 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная России Динияр Билялетдинов
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