​Кака высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира

Через полторы недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. На турнир не смогла отобраться сборная Италии, причём «скуадра адзурра» пропустит второй мундиаль подряд. Это удивляет, особенно на фоне того, что итальянцы являются действующими чемпионами Европы.

Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом бразильский футболист – Кака.

«Непопадание Италии на чемпионат мира меня тоже задевает. Но нужно быть оптимистами, потому что Италия выиграла чемпионат Европы. Если добавить туда Бразилию и Аргентину, получился бы маленький чемпионат мира. Сейчас я вижу в Италии много интересной молодёжи», - сказал Кака La Gazzetta dello Sport.