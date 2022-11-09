Габулова пригласили сыграть за сборную России 2008 года

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов заявил, что получил приглашение принять участие в матче между сборными России и Бразилии образца 2008 года.

«Я получил приглашение принять участие в данном мероприятии. Ответил согласием. Отношусь к этой идее очень положительно — хорошее мероприятие», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

По мнению эксперта, это будет больше шоу, чем спортивное мероприятие, но провести матч между такими футболистами — очень хорошая идея, это будет большой праздник. Игра вызовет большой интерес, добавил Габулов.

Ранее сообщалось, что российские футболисты могут получить за участие в этой встрече по 100 тысяч рублей, а бразильцы — по 5 миллионов.