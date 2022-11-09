Флик высказался о состоянии Месси и Роналду в преддверии чемпионата мира – 2022

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил нынешнее состояние Лионеля Мессии и Криштиану Роналду.

Флик сказал Sky Sport Germany, что все еще очень высоко оценивает уровень игры этих футболистов, Месси в матчах за сборную Аргентины демонстрирует свою великолепную форму, а Роналду всегда может решить исход матча, не стоит обращать внимание на его текущие проблемы в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует уже 20 ноября, а финальная встреча турнира состоится 18 декабря. В матче открытия мундиаля встретятся сборная Катара и сборная Эквадора.