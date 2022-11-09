Сёмин считает заслуженным вызов Ловрена в состав сборной Хорватии на чемпионат мира – 2022

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил попадание защитника «Зенита» Деяна Ловрена в состав сборной Хорватии на чемпионат мира – 2022.

«Ловрен – опытный человек, который стабильно играет в сборной Хорватии, у него в команде определенные заслуги. Хорошо играет в «Зените». Все закономерно», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, на прошлом чемпионате мира, который состоялся в России в 2018 году, сборная Хорватии дошла до финала турнира, уступив в главном матче Франции со счетом 2:4.

В текущем сезоне 33-летний Ловрен принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.