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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гвардиола раскритиковал проведение чемпионата мира в середине сезона

09 Ноября 2022 • 15:08 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проведении чемпионата мира – 2022 в середине сезона.

Гвардиола сказал Daily Mail, что сейчас проходит сумасшедший сезон, если месяц назад можно было попросить игроков сосредоточиться на играх в лиге, то сейчас уже старт чемпионата мира очень близок, поэтому футболисты постоянно думают об этом, их можно понять.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 32 очка после 13 матчей.

Напомним, предстоящий турнир, который пройдет в Катаре, начнется уже 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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