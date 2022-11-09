Гвардиола раскритиковал проведение чемпионата мира в середине сезона

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проведении чемпионата мира – 2022 в середине сезона.

Гвардиола сказал Daily Mail, что сейчас проходит сумасшедший сезон, если месяц назад можно было попросить игроков сосредоточиться на играх в лиге, то сейчас уже старт чемпионата мира очень близок, поэтому футболисты постоянно думают об этом, их можно понять.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 32 очка после 13 матчей.

Напомним, предстоящий турнир, который пройдет в Катаре, начнется уже 20 ноября и продлится до 18 декабря.