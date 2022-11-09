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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шакири, Джака и Закария - в заявке сборной Швейцарии на ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать

Очередной участник чемпионата мира – 2022 в Катаре представил заявку на престижный турнир. Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин огласил свой выбор.

Вратари: Ян Зоммер, Грегор Кобель, Йонас Омлин, Филипп Кен.

Защитники: Мануэль Аканджи, Эрай Джемерт, Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Сильван Видмер, Эдимилсон Фернандеш.

Полузащитники: Мишель Эбишер, Фабиан Фрай, Ремо Фройлер, Ардон Яшари, Фабиан Ридер, Джибрил Соу, Гранит Джака, Денис Закария.

Нападающие: Брель Эмболо, Кристиан Фасснахт, Ноа Окафор, Харис Сеферович, Джердан Шакири, Ренато Штеффен, Рубен Варгас.

На групповой стадии Швейцария сыграет против Камеруна, Бразилии и Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Джердан Шакири Гранит Джака Денис Закария
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