Шакири, Джака и Закария - в заявке сборной Швейцарии на ЧМ-2022

Очередной участник чемпионата мира – 2022 в Катаре представил заявку на престижный турнир. Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин огласил свой выбор.
Вратари: Ян Зоммер, Грегор Кобель, Йонас Омлин, Филипп Кен.
Защитники: Мануэль Аканджи, Эрай Джемерт, Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Сильван Видмер, Эдимилсон Фернандеш.
Полузащитники: Мишель Эбишер, Фабиан Фрай, Ремо Фройлер, Ардон Яшари, Фабиан Ридер, Джибрил Соу, Гранит Джака, Денис Закария.
Нападающие: Брель Эмболо, Кристиан Фасснахт, Ноа Окафор, Харис Сеферович, Джердан Шакири, Ренато Штеффен, Рубен Варгас.
На групповой стадии Швейцария сыграет против Камеруна, Бразилии и Сербии.
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