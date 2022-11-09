Модрич, Влашич и Ловрен - в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем представил заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре. Стоит отметить, что в данный список включены защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен, а также экс-игрок московского ЦСКА Никола Влашич.

Голкиперы: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич.

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Мартин Эрлич, Йосип Шутало.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиян Якич, Лука Сучич.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливая.

В группе сборная Хорватии встретится с командами Марокко, Бельгии и Канады.