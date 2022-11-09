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Ширер назвал лучшего флангового защитника Англии

09 Ноября 2022 • 12:04 Комментировать

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре защитника Кирана Триппьера, выступающего на клубном уровне за «Ньюкасл».

«Если говорить о сборной Англии, то я бы без сомнений поставил Триппьера на фланг обороны. Киран сейчас лучший футболист страны на этой позиции. Такой игрок должен быть в составе сборной при любом раскладе», - передает слова Ширера Sky Sports.

В текущем сезоне Премьер-лиги 32-летний Триппьер провел 14 поединков, забил один гол и сделал три результативные передачи.

На чемпионате мира – 2022 сборная Англии сыграет в группе В, где ее соперниками будут США, Иран и Уэльс.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Алан Ширер Киран Триппьер
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