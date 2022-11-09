Саутгейт вынес решение по участию Джеймса на ЧМ-2022

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс не поедет на чемпионат мира – 2022, рапортует издание The Athletic. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не рисковать здоровьем футболиста и не включил его в заявку на турнир.

Специалист принял такое решение, поскольку Джеймс испытывает проблемы с коленом. Саутгейт посчитал, что Рису нужно еще время для полного восстановления. Сам футболист сильно огорчен этой новостью, ведь рассчитывал отправиться в Катар.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповой стадии против команд США, Ирана и Уэльса.