Хави пожелал удачи сборной Испании на ЧМ-2022

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, на котором выступит сборная Испании под руководством Луиса Энрике.

«Энрике – прекрасный специалист, мне нравится, как он работает с национальной командой. Хочу пожелать ему и всей сборной успеха на грядущем мундиале», - передает слова специалиста Barca Time.

Чемпионат мира состоится в Катара. Он пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. Сборная Испании сыграет на групповой стадии турнира против национальных команд Коста-Рики, Германии и Японии.

Действующим обладателем титула чемпиона мира является сборная Франции.