Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хави пожелал удачи сборной Испании на ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 09:01 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, на котором выступит сборная Испании под руководством Луиса Энрике.

«Энрике – прекрасный специалист, мне нравится, как он работает с национальной командой. Хочу пожелать ему и всей сборной успеха на грядущем мундиале», - передает слова специалиста Barca Time.

Чемпионат мира состоится в Катара. Он пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. Сборная Испании сыграет на групповой стадии турнира против национальных команд Коста-Рики, Германии и Японии.

Действующим обладателем титула чемпиона мира является сборная Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
09:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави пожелал удачи сборной Испании на ЧМ-2022
08:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Названа неполная заявка сборной Франции на ЧМ-2022
07:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Блаттер: «Катар слишком мал для чемпионата мира»
07:33 · Германия. Бундеслига
Мане получил травму перед ЧМ-2022
07:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар может остаться без чемпионата мира из-за своей слишком активной поддержки бывшего президента Бразилии
07:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо призвал наставника бразильской сборной взять Эндрика на Мундиаль
02:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Канады объявит состав на ЧМ-2022 13 ноября
02:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бьюкенен – о ЧМ-2022: «Канада едет туда, чтобы победить»
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ужасное заявление» - МВД Германии ответило организатору ЧМ в Катаре, который нелестно отозвался о гомосексуалистах 1
08 Ноября
23:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес оценил перспективы выступления Лукаку на ЧМ-2022
22:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Очень расстроен, что Италия и Россия не сыграют на ЧМ-2022»
22:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фирмино отреагировал на пропуск ЧМ-2022 1
22:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо заявил, что сборной Бразилии следовало включить в состав на ЧМ 16-летнего игрока
21:37 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии 1
21:30 · Товарищеские матчи
Багринцев не примет участие в ноябрьском сборе национальной команды Армении
Все новости
Рекомендуем