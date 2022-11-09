Названа неполная заявка сборной Франции на ЧМ-2022

Журналисты издания Le Parisien опубликовали заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира – 2022, который в ближайшем будущем стартует на футбольных полях Катара.

Заявка сборной Франции на мундиаль выглядит следующим образом:

Вратари: Льорис, Ареола, Меньян.

Защитники: Павар, Кунде, Варан, Кимпембе, Салиба, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес.

Полузащитники: Рабио, Чуамени, Фофана, Гендузи.

Нападающие: Коман, Мбаппе, Бензема, Жиру, Гризманн, У. Дембеле, Нкунку.

Источник отмечает, что этот список должны пополнить еще несколько футболистов.

На групповом этапе мундиаля подопечные Дидье Дешама встретятся со сборными Австралии, Дании и Туниса.