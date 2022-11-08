Роналдо заявил, что сборной Бразилии следовало включить в состав на ЧМ 16-летнего игрока

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что тренерскому штабу команды следовало бы включить 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика в состав для участия в чемпионате мира - 2022.

«Если бы мне нужно было выбрать еще одного нападающего для сборной — я бы выбрал Эндрика. Для него это стало бы фантастическим опытом. Он – будущее Бразилии», - заявил Роналдо в эфире своего YouTube-канала RonaldoTV.

Также двукратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что, хотя многие болельщики возмущены невызовом в национальную команду нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного как Габигол, Эндрик стал бы наилучшим выбором среди прочих кандидатов.

В свое время Роналдо был вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира – 1994 в возрасте 17 лет. Он не появился на поле ни в одном из матчей, но вместе с командой стал победителем турнира.

В этом сезоне игрок «Палмейраса» провел за клуб 5 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории своего клуба и всего чемпионата Бразилии.