Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналдо заявил, что сборной Бразилии следовало включить в состав на ЧМ 16-летнего игрока

08 Ноября 2022 • 22:28 Комментировать

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что тренерскому штабу команды следовало бы включить 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика в состав для участия в чемпионате мира - 2022.

«Если бы мне нужно было выбрать еще одного нападающего для сборной — я бы выбрал Эндрика. Для него это стало бы фантастическим опытом. Он – будущее Бразилии», - заявил Роналдо в эфире своего YouTube-канала RonaldoTV.

Также двукратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что, хотя многие болельщики возмущены невызовом в национальную команду нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного как Габигол, Эндрик стал бы наилучшим выбором среди прочих кандидатов.

В свое время Роналдо был вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира – 1994 в возрасте 17 лет. Он не появился на поле ни в одном из матчей, но вместе с командой стал победителем турнира.

В этом сезоне игрок «Палмейраса» провел за клуб 5 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории своего клуба и всего чемпионата Бразилии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Сборная Бразилии Чемпионат Мира Чм-2022 Габигол Эндрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Очень расстроен, что Италия и Россия не сыграют на ЧМ-2022»
22:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фирмино отреагировал на пропуск ЧМ-2022
22:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо заявил, что сборной Бразилии следовало включить в состав на ЧМ 16-летнего игрока
21:37 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии 1
21:30 · Товарищеские матчи
Багринцев не примет участие в ноябрьском сборе национальной команды Армении
21:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Харам» - официальный представитель ЧМ в Катаре шокировал ЕС своими заявлениями о гомосексуализме
20:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Шомуродова: «Конечно, Элдор хочет сыграть против сборной России и Карпина»
20:35 · Испания. Ла Лига
Депай покинул «Барселону» ради подготовки к ЧМ-2022
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Без Фирмино и Клаудиньо, но с Дани Алвесом: Кого Тите вызвал в сборную Бразилии на чемпионат мира
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Это'О выбрал неожиданную пару финалистов ЧМ-2022 1
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мендес полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА»
15:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Блаттер: «Если бы США принимали чемпионат мира после России, это было бы жестом мира»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем