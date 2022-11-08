Агент Шомуродова: «Конечно, Элдор хочет сыграть против сборной России и Карпина»

Представитель форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова Кахор Муминов рассказал, есть ли у его клиента желание выступить за национальную команду в предстоящей товарищеской встрече со сборной России.

«Хочет ли Элдор сыграть против сборной России и встретиться с Карпиным? Конечно, да. Это же круто», — сказал Муминов «РБ Спорту».

27-летний футболист выступает за «Рому». В 2017-2020 гг. Шомуродов являлся игроком «Ростова», который в то время возглавлял нынешний наставник российской сборной Валерий Карпин.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии узбекистанец сыграл за «Рому» в 5 встречах, не совершив результативных действий.