Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент Шомуродова: «Конечно, Элдор хочет сыграть против сборной России и Карпина»

08 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать

Представитель форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова Кахор Муминов рассказал, есть ли у его клиента желание выступить за национальную команду в предстоящей товарищеской встрече со сборной России.

«Хочет ли Элдор сыграть против сборной России и встретиться с Карпиным? Конечно, да. Это же круто», — сказал Муминов «РБ Спорту».

27-летний футболист выступает за «Рому». В 2017-2020 гг. Шомуродов являлся игроком «Ростова», который в то время возглавлял нынешний наставник российской сборной Валерий Карпин.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии узбекистанец сыграл за «Рому» в 5 встречах, не совершив результативных действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Элдор Шомуродов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Харам» - официальный представитель ЧМ в Катаре шокировал ЕС своими заявлениями о гомосексуализме
20:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Шомуродова: «Конечно, Элдор хочет сыграть против сборной России и Карпина»
20:35 · Испания. Ла Лига
Депай покинул «Барселону» ради подготовки к ЧМ-2022
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Без Фирмино и Клаудиньо, но с Дани Алвесом: Кого Тите вызвал в сборную Бразилии на чемпионат мира
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Это'О выбрал неожиданную пару финалистов ЧМ-2022 1
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мендес полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА»
15:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Блаттер: «Если бы США принимали чемпионат мира после России, это было бы жестом мира»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира
14:20 · Италия. Серия А
​Меньян уверен, что он сможет поехать на чемпионат мира
13:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Блаттер рассказал интересную историю о выборе хозяина чемпионата мира – 2022
13:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хиддинк: «Время в сборной России было волшебным, мы впечатлили весь мир»
13:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Блаттер: «ЧМ-2022 в Катаре - большая ошибка» 1
12:52 · Испания. Ла Лига
Энрике может возглавить испанский топ-клуб после ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем