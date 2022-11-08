Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Без Фирмино и Клаудиньо, но с Дани Алвесом: Кого Тите вызвал в сборную Бразилии на чемпионат мира

08 Ноября 2022 • 20:35 Комментировать

В понедельник был опубликован состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о выборе Тите.

Вратари

Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Вевертон («Палмейрас»)

Пожалуй, с этой линией в сборной Бразилии было меньше всего интриги. У «селесао» есть два топ-голкипера – это Алиссон и Эдерсон. В этом смысле Тите можно позавидовать, что на этой позиции у него есть запасной вариант, если с одним что-то случится. При этом у Алиссона и Эдерсона рабочие отношения друг с другом, что помогает избегать конфликтов. Судя по последним матчам, первым номером станет голкипер «Ливерпуля». Третьим на мундиаль едет Вевертон, его давно вызывают в сборную, но он точно не рассчитывает выйти на поле в Катаре.

Защитники

Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал» Мадрид, Испания), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («Пумас», Мексика)

В линии обороны уже есть о чём поговорить. Для многих некоторым сюрпризом стал вызов Дани Алвеса в сборную. Защитнику 39 лет, и он едет на третий чемпионат мира после турниров в 2010-м и 2014-м (четыре года назад латераль получил травму). Алвес в хорошей форме, но всё же есть вопросы, что в Бразилии не нашлось более молодого игрока на эту энергозатратную позицию. В конце концов в «Тоттенхэме» есть Эмерсон Рояль, а в «Лионе» Тете, но они остались вне заявки.

Бремер оправился от травмы, и Тите его вызвал в сборную Бразилии. При этом сюрпризом можно назвать отсутствие в составе команды Габриэля, который проводит хороший сезон в «Арсенале». Ему Тите предпочёл других футболистов, в том числе ветерана Тьяго Силву.

Полузащитники

Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм», Англия), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон («Фламенго»), Бруну Гимараэш («Ньюкасл», Англия)

Полузащита сборной Бразилии получилась тоже довольно интересной. Судя по набору игроков, средняя линия будет скорее играть сдерживающую роль. Здесь и чистые опорники Каземиро и Фабиньо, Фред, которого нельзя назвать игроком атаки, да и Бруну Гимараэш тоже скорее заметен игрой в центре поля. Нет в Бразилии яркого атакующего полузащитника, что может стать проблемой. Наверное, таковым мог стать Филиппе Коутинью, но Тите решил обойтись без него. В свою очередь болельщики «Зенита» могли надеяться на вызов Клаудиньо, но наставник «селесао» решил иначе.

Нападающие

Неймар («Пари Сен-Жермен», Франция), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Винисиус («Реал» Мадрид, Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Родриго («Реал» Мадрид, Испания), Педро («Фламенго»), Габриэль Жезус («Арсенал», Англия), Габриэль Мартинелли («Арсенал», Англия)

В нападении у Тите такой выбор, что глаза просто разбегаются. Тренер сборной Бразилии имеет три различные полноценные тройки в атаке. Причём игроков можно по-разному расставлять для разных задач и тактик.

При таком большом выборе Тите преподнёс сюрпризы. Главная сенсация – это наличие в составе Педро. 25-летний нападающий не слишком удачно провёл полгода в «Фиорентине» в 2019-м и вернулся домой. Во «Фламенго» он забивает немало, хотя всё равно его вызов удивителен, учитывая, что за сборную Бразилии он провёл всего два матча. Однако Тите захотел иметь ещё одного ярко выраженного центрального нападающего и предпочёл Педро в этой роли, а не Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Был ещё вариант с Эванилсоном из «Порту», но Тите и его решил не звать.

Оптимальный состав

Выбрать оптимальный состав довольно сложно, учитывая большой выбор на некоторых позициях. Отдельным вопросом является статус игроков. Например, Маркиньос точно должен быть в составе, а кто будет с ним в паре в обороне – это вопрос. Кажется, что Милитао сильнее, но Тьяго Силва носит капитанскую повязку, так что оставлять его в запасе не совсем правильно. При отсутствии конкуренции Тите предпочитает Пакета в качестве атакующего полузащитника, но, возможно, с Гимараэшем тройка в середине поля будет интереснее. Самый большой вопрос – это атака. Если Тите предпочтёт игру с ярко выраженной девяткой, то Жезус будет играть, если же наставник предпочтёт вариант с быстрыми и взаимозаменяемыми игроками, то с Неймаром и Винисиусом может появиться Рафинья или Родриго.

Алиссон – Данило – Милитао – Маркиньос – Алекс Сандро – Фред – Каземиро – Пакета – Неймар – Жезус – Винисиус.

Реклама


Роман Андреев

Чего достигнет сборная Бразилии на чемпионате мира?
Станет чемпионом Будет финалистом Займёт третье место Останется четвёртой Вылетит в 1/4 финала Вылетит в 1/8 финала Выйдет из группы Не выйдет из группы
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Харам» - официальный представитель ЧМ в Катаре шокировал ЕС своими заявлениями о гомосексуализме
20:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Шомуродова: «Конечно, Элдор хочет сыграть против сборной России и Карпина»
20:35 · Испания. Ла Лига
Депай покинул «Барселону» ради подготовки к ЧМ-2022
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Без Фирмино и Клаудиньо, но с Дани Алвесом: Кого Тите вызвал в сборную Бразилии на чемпионат мира
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Это'О выбрал неожиданную пару финалистов ЧМ-2022 1
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мендес полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА»
15:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Блаттер: «Если бы США принимали чемпионат мира после России, это было бы жестом мира»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира
14:20 · Италия. Серия А
​Меньян уверен, что он сможет поехать на чемпионат мира
13:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Блаттер рассказал интересную историю о выборе хозяина чемпионата мира – 2022
13:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хиддинк: «Время в сборной России было волшебным, мы впечатлили весь мир»
13:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Блаттер: «ЧМ-2022 в Катаре - большая ошибка» 1
12:52 · Испания. Ла Лига
Энрике может возглавить испанский топ-клуб после ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем