Без Фирмино и Клаудиньо, но с Дани Алвесом: Кого Тите вызвал в сборную Бразилии на чемпионат мира

В понедельник был опубликован состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о выборе Тите.

Вратари

Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Вевертон («Палмейрас»)

Пожалуй, с этой линией в сборной Бразилии было меньше всего интриги. У «селесао» есть два топ-голкипера – это Алиссон и Эдерсон. В этом смысле Тите можно позавидовать, что на этой позиции у него есть запасной вариант, если с одним что-то случится. При этом у Алиссона и Эдерсона рабочие отношения друг с другом, что помогает избегать конфликтов. Судя по последним матчам, первым номером станет голкипер «Ливерпуля». Третьим на мундиаль едет Вевертон, его давно вызывают в сборную, но он точно не рассчитывает выйти на поле в Катаре.

Защитники

Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал» Мадрид, Испания), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («Пумас», Мексика)

В линии обороны уже есть о чём поговорить. Для многих некоторым сюрпризом стал вызов Дани Алвеса в сборную. Защитнику 39 лет, и он едет на третий чемпионат мира после турниров в 2010-м и 2014-м (четыре года назад латераль получил травму). Алвес в хорошей форме, но всё же есть вопросы, что в Бразилии не нашлось более молодого игрока на эту энергозатратную позицию. В конце концов в «Тоттенхэме» есть Эмерсон Рояль, а в «Лионе» Тете, но они остались вне заявки.

Бремер оправился от травмы, и Тите его вызвал в сборную Бразилии. При этом сюрпризом можно назвать отсутствие в составе команды Габриэля, который проводит хороший сезон в «Арсенале». Ему Тите предпочёл других футболистов, в том числе ветерана Тьяго Силву.

Полузащитники

Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм», Англия), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон («Фламенго»), Бруну Гимараэш («Ньюкасл», Англия)

Полузащита сборной Бразилии получилась тоже довольно интересной. Судя по набору игроков, средняя линия будет скорее играть сдерживающую роль. Здесь и чистые опорники Каземиро и Фабиньо, Фред, которого нельзя назвать игроком атаки, да и Бруну Гимараэш тоже скорее заметен игрой в центре поля. Нет в Бразилии яркого атакующего полузащитника, что может стать проблемой. Наверное, таковым мог стать Филиппе Коутинью, но Тите решил обойтись без него. В свою очередь болельщики «Зенита» могли надеяться на вызов Клаудиньо, но наставник «селесао» решил иначе.

Нападающие

Неймар («Пари Сен-Жермен», Франция), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Винисиус («Реал» Мадрид, Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Родриго («Реал» Мадрид, Испания), Педро («Фламенго»), Габриэль Жезус («Арсенал», Англия), Габриэль Мартинелли («Арсенал», Англия)

В нападении у Тите такой выбор, что глаза просто разбегаются. Тренер сборной Бразилии имеет три различные полноценные тройки в атаке. Причём игроков можно по-разному расставлять для разных задач и тактик.

При таком большом выборе Тите преподнёс сюрпризы. Главная сенсация – это наличие в составе Педро. 25-летний нападающий не слишком удачно провёл полгода в «Фиорентине» в 2019-м и вернулся домой. Во «Фламенго» он забивает немало, хотя всё равно его вызов удивителен, учитывая, что за сборную Бразилии он провёл всего два матча. Однако Тите захотел иметь ещё одного ярко выраженного центрального нападающего и предпочёл Педро в этой роли, а не Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Был ещё вариант с Эванилсоном из «Порту», но Тите и его решил не звать.

Оптимальный состав

Выбрать оптимальный состав довольно сложно, учитывая большой выбор на некоторых позициях. Отдельным вопросом является статус игроков. Например, Маркиньос точно должен быть в составе, а кто будет с ним в паре в обороне – это вопрос. Кажется, что Милитао сильнее, но Тьяго Силва носит капитанскую повязку, так что оставлять его в запасе не совсем правильно. При отсутствии конкуренции Тите предпочитает Пакета в качестве атакующего полузащитника, но, возможно, с Гимараэшем тройка в середине поля будет интереснее. Самый большой вопрос – это атака. Если Тите предпочтёт игру с ярко выраженной девяткой, то Жезус будет играть, если же наставник предпочтёт вариант с быстрыми и взаимозаменяемыми игроками, то с Неймаром и Винисиусом может появиться Рафинья или Родриго.

Алиссон – Данило – Милитао – Маркиньос – Алекс Сандро – Фред – Каземиро – Пакета – Неймар – Жезус – Винисиус.

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Роман Андреев