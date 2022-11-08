​Блаттер: «Если бы США принимали чемпионат мира после России, это было бы жестом мира»

Йозеф Блаттер, который в своё время занимал должность президента ФИФА, высказался о выборе хозяина для чемпионата мира – 2022.

«Мы договорились, что Россия будет принимать чемпионат мира в 2018 году, а США – в 2022 году. Если бы два давних политических противника проводили бы чемпионаты мира друг за другом, это было бы жестом мира», - высказался Блаттер, чьи слова приводит на своих страницах голландский Voetbal International.

Также Блаттер рассказал о том, что в пользу Катара чаши весов склонились после звонка ему от Мишеля Платини, с которым ранее поговорил тогдашний президент Франции Николя Саркози.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Следующий же мундиаль в 2026 году примут сразу три страны – США, Мексика и Канада.