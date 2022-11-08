​Блаттер рассказал интересную историю о выборе хозяина чемпионата мира – 2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер дал комментарий по поводу выборы страны для проведения чемпионата мира – 2022.

«Чемпионат мира – 2022 должен был пройти в США. За неделю до съезда ФИФА мне позвонил Мишель Платини [бывший президент УЕФА] и сказал, что только что разговаривал с президентом Франции Николя Саркози, и тот посоветовал ему голосовать за Катар. Шесть месяцев спустя Катар купил у Франции истребители за 14,6 миллиарда долларов…» - слова Блаттера приводит VI.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Что касается США, то страна примет мундиаль в 2026 году вместе с Канадой и Мексикой.