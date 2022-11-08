Хиддинк: «Время в сборной России было волшебным, мы впечатлили весь мир»

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк отреагировал на поздравление пресс-службы сборной России с днем рождения.

«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным. Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Сегодня, 8 ноября, Хиддинку исполнилось 76 лет.

Напомним, что нидерландский наставник занимал пост главного тренера сборной России с 2006 по 2010 год. Под руководством Хиддинка национальная команда стала бронзовым призером Евро-2008.