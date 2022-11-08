Блаттер: «ЧМ-2022 в Катаре - большая ошибка»

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер недоволен, что чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре

«То, что им отдали мундиаль, было большой ошибкой. Это плохой выбор, и я ответственен за него, ведь во время принятия решение занимал пост президента ФИФА.

Было бы хорошим жестом мира, если бы политические соперники - Россия и США – провели мундиаль по очереди», - цитирует Блаттера RMC Sport.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая выиграла мундиаль в России.