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ФИФА и УЕФА одобрили матч России против Таджикистана

08 Ноября 2022 • 11:56 Комментировать

УЕФА и ФИФА дали разрешение на проведение товарищеского поединка между сборными Таджикистана и России, который состоится в Душанбе 17 ноября. Об этом рапортует ТАСС.

«Получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», - передает слова представителей Федерации футбола Таджикистана источник.

Напомним, что кроме встречи с Таджикистаном подопечные Валерия Карпина проведут спарринг с национальной командой Узбекистана.

Ранее решением ФИФА и УЕФА сборная России была отстранена от между народных турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана
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