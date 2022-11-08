ФИФА и УЕФА одобрили матч России против Таджикистана

УЕФА и ФИФА дали разрешение на проведение товарищеского поединка между сборными Таджикистана и России, который состоится в Душанбе 17 ноября. Об этом рапортует ТАСС.

«Получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», - передает слова представителей Федерации футбола Таджикистана источник.

Напомним, что кроме встречи с Таджикистаном подопечные Валерия Карпина проведут спарринг с национальной командой Узбекистана.

Ранее решением ФИФА и УЕФА сборная России была отстранена от между народных турниров.