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39-летний Алвес отреагировал на попадание в заявку сборной Бразилии

08 Ноября 2022 • 11:15 Комментировать

39-летний бразильский латераль Дани Алвес, выступающий сейчас за мексиканский «Пумас», высказался о попадании в заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Это день моего триумфа, я очень сильно рад. Горжусь этой новостью. Главное никогда не отказываться от своей мечты, ведь все реально. И я доказал это. Сегодня на моих глазах слезы радости», - передает слова защитника Globo.

Напомним, что Алвес выступает за сборную Бразилии с 2006 года. На его счету 124 поединка, восемь забитых мячей и 21 голевая передача.

На групповом этапе бразильцы сыграют против Сербии, Камеруна и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дани Алвес
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