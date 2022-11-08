Австралия назвала заявку на ЧМ-2022

Национальные команды, которые пробились на чемпионат мира – 2022, продолжают объявлять свои заявки на турнир. На этот раз очередь дошла до сборной Австралии. В заявочный лист команды вошли 26 футболистов.

Вратари: Мэтт Райан, Дэнни Вукович, Эндрю Рэдмэйн.

Защитники: Харри Соутар, Милош Дегенек, Бэйли Райт, Томас Денг, Фран Карачич, Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс, Азиз Бехич, Джоэл Кинг.

Полузащитники: Аарон Муй, Джексон Ирвайн, Айдин Хрустич, Кэмерон Дэвлин, Райли Макгри, Киану Баккус.

Нападающие: Джейми Макларен, Митчелл Дьюк, Джейсон Каммингс, Гаранг Куол, Авер Мабил, Мэттью Лэки, Крэйг Гудвин, Мартин Бойл.

На групповой стадии мундиаля австралийцы встретятся со сборными Дании, Франции и Туниса.