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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мексиканская порнозвезда пообещала Очоа «горячую ночь» за победу в чемпионате мира

08 Ноября 2022 • 05:19 Комментировать
Мексика
...
Польша
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22.11 19:00

Близится чемпионат мира, и все больше и больше людей включаются в этот спортивный карнавал, который на месяц захватит всех, у кого в принципе есть доступ к телевизорам.

Мундиаль - это прекрасный повод «словить», что называется, «хайп» - и это попыталась сделать мексиканская порнозвезда Ванда Эспиноса, которая обратилась к вратарю мексиканской сборной Гильермо Очоа, пообещав ему «незабываемую ночь», если он добудет победу в чемпионате мира.

Посмотрим, помогут ли прелести развратной мексиканки каким-то образом команде, которая никогда не поднималась выше четвертьфинала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
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МЕКСИКА ПОЛЬША
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