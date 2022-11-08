Мексиканская порнозвезда пообещала Очоа «горячую ночь» за победу в чемпионате мира

Близится чемпионат мира, и все больше и больше людей включаются в этот спортивный карнавал, который на месяц захватит всех, у кого в принципе есть доступ к телевизорам.

Мундиаль - это прекрасный повод «словить», что называется, «хайп» - и это попыталась сделать мексиканская порнозвезда Ванда Эспиноса, которая обратилась к вратарю мексиканской сборной Гильермо Очоа, пообещав ему «незабываемую ночь», если он добудет победу в чемпионате мира.

Посмотрим, помогут ли прелести развратной мексиканки каким-то образом команде, которая никогда не поднималась выше четвертьфинала чемпионата мира.