Неймар: «Мой сын требует победу в чемпионате мира. Только об этом и говорит»

Лидер бразильской сборной нападающий Неймар признался, что его сынишка требует от Бразилии победы в чемпионате мира.

- Если Бог подарит нам победу в Кубке мира, конечно, будет большой праздник. Мой сын очень хочет победу в чемпионате мира. Он только об этом и говорит, - цитирует слова Неймара Globo Esporte.

Чемпионат мира в Катаре начнется двадцатого ноября. Бразильцы попали в одну группу с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала в самом престижном мировом турнире в 2002 году, тогда чемпионат прошел в двух странах, Японии и Южной Корее.