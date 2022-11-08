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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймар: «Мой сын требует победу в чемпионате мира. Только об этом и говорит»

08 Ноября 2022 • 04:16 Комментировать

Лидер бразильской сборной нападающий Неймар признался, что его сынишка требует от Бразилии победы в чемпионате мира.

- Если Бог подарит нам победу в Кубке мира, конечно, будет большой праздник. Мой сын очень хочет победу в чемпионате мира. Он только об этом и говорит, - цитирует слова Неймара Globo Esporte.

Чемпионат мира в Катаре начнется двадцатого ноября. Бразильцы попали в одну группу с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала в самом престижном мировом турнире в 2002 году, тогда чемпионат прошел в двух странах, Японии и Южной Корее.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Чемпионат Бразилии
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