Дани Алвес побил рекорд сборной Бразилии, державшийся 56 лет

Правый защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес стал самым возрастным игроком, вызванным сборной Бразилии на чемпионат мира.

Главный тренер бразильцев Тите удивил многих, включив 39-летнего ветерана в итоговый список футболистов, которые поедут на мундиаль. Дани Алвес побил рекорд Джалмы Сантоса, установленный в 1966 году, сообщает TMW. В заявке также оказался ещё один защитник-ветеран – 38-летний Тьяго Силва из «Челси».

На счету Дани Алвеса 125 матчей и восемь забитых мячей в составе сборной Бразилии с момента дебюта в 2006 году. Минувшим летом латераль покинул «Барселону», после чего подписал контракт с «Пумас».